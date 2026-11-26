Міжнародна група дослідників під керівництвом науковців Токійського університету в Японії виявила активні варіанти білків підгрупи Cas12m, здатні розрізати ДНК. Команда також з’ясувала структурні відмінності між активними та неактивними варіантами цих білків, повідомляє News-Medical. Результати опублікували в журналі Nature Chemical Biology.

Пошук активних Cas12m

Cas12m є підгрупою родини білків Cas. Раніше вчені не знаходили представників цієї підгрупи, здатних розрізати ДНК, хоча більшість інших білків цієї родини мають таку властивість. Водночас Cas12m привертали увагу порівняно малим розміром, який потенційно може полегшувати їхнє пакування та доставлення до клітин.

Щоб перевірити, чи існують активні варіанти Cas12m, дослідники створили систему скринінгу з використанням лабораторних бактерій. Вона дала змогу протестувати багато кандидатів і визначити білки, здатні розщеплювати ДНК.

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Структурні відмінності

Після цього команда застосувала кріоелектронну мікроскопію, щоб отримати тривимірні структури білків на атомному рівні. За словами першого автора роботи Хаято Морінаги, активні та неактивні варіанти виявилися дуже подібними, тому встановити причини різниці в їхній активності було складно.

Науковці змінили окремі амінокислоти та перевірили, як ці зміни впливають на розрізання ДНК. Так вони визначили амінокислотні відмінності між активним білком UnCas12m4a та неактивним TfCas12m3. Автори вважають, що результати можуть дати принципи для розроблення компактних інструментів редагування геному з потенційним застосуванням у біомедичних дослідженнях, медицині та біотехнологіях.

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