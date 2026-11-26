Дослідники з Барселони, Іспанія, пояснили, як мембранний транспортер y⁺LAT1/CD98hc забезпечує обмін амінокислот між клітиною та її середовищем. Про результати роботи повідомляє News-Medical.

Амінокислоти потрібні клітинам для синтезу білків і багатьох інших процесів. Їхнє надходження та виведення забезпечують спеціалізовані білки-транспортери в клітинній мембрані. Команда під керівництвом Мануеля Палаціна, Давида Апарісіо та Рауля Естевеса дослідила, чому цей транспортер здатний працювати двома різними способами.

Роль натрію та аргініну

За словами Мануеля Палаціна, вчені давно знали про два режими роботи транспортера, але не розуміли їхнього механізму. Дослідження показало, що натрій сприяє перенесенню глутаміну та лейцину, тоді як аргінін може транспортуватися без участі натрію.

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Як зазначив науковець, іон натрію та позитивний заряд аргініну можуть займати ту саму ділянку білка й виконувати однакову функцію. Дослідники отримали тривимірну структуру людського транспортера, зв’язаного з глутаміном, за допомогою кріоелектронної мікроскопії. Комп’ютерне моделювання допомогло визначити ділянку координації натрію та запропонувати механізм перенесення амінокислот.

Зв’язок зі спадковою хворобою

Після цього вчені внесли зміни до транспортера та перевірили, як вони впливають на переміщення різних амінокислот крізь клітинну мембрану. Експерименти підтвердили запропонований механізм: певні компоненти білка необхідні для натрійзалежного транспорту, але не потрібні для перенесення аргініну.

Транспортер y⁺LAT1/CD98hc пов’язаний із лізинуричною непереносимістю білка — спадковим захворюванням, спричиненим мутаціями гена SLC7A7, який кодує y⁺LAT1. Такі зміни порушують транспортування окремих амінокислот і можуть викликати важкі метаболічні, імунологічні та кісткові ускладнення. На думку Палаціна, розуміння роботи транспортера допоможе досліджувати, чи по-різному мутації впливають на перенесення амінокислот і прояви захворювання.

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