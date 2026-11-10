Дослідники виявили 112 смертей іноземців під вартою в Греції — Cyprus Mail

Дослідники Оксфордського університету зафіксували 112 смертей іноземних громадян у грецьких поліцейських відділках і центрах утримання мігрантів від 2000 року. Із них 34 випадки, задокументовані журналістами, неурядовими організаціями та спостерігачами, не були внесені до офіційної поліцейської статистики, повідомляє Cyprus Mail.

Дані про смерті під вартою

Дослідження, оприлюднене на платформі Detention Landscapes, охоплює 26-річний період. За його даними, серед 112 померлих було 44 самогубства. У поліцейських відділках, де не було медичного персоналу, сталися 84 смерті. Ще про 27 смертей повідомляли в установах для утримання мігрантів.

Базу даних сформували в межах постійного проєкту з моніторингу смертей іноземних громадян під вартою, зокрема тих, кого утримували за кримінальними обвинуваченнями. Автори використали поліцейську статистику, отриману через запити на доступ до інформації, міжнародні моніторингові звіти, повідомлення медіа та свідчення.

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Умови утримання

Автори роботи заявили про прогалини в офіційних поліцейських записах і серйозні перешкоди в доступі до медичної допомоги, зокрема в установах, що отримують фінансування Європейського Союзу. Грецький уряд і міністерство поліції не відповіли на запит Reuters про коментар.

Дані також узгоджуються зі скаргами правозахисних організацій та висновками Комітету Ради Європи із запобігання катуванням, оприлюдненими у 2026 році. Комітет повідомляв про зростання кількості смертей у поліцейських місцях утримання в Греції та зазначав, що деяким із них можна було запобігти за належного нагляду, психіатричної і медичної допомоги. Серед розглянутих випадків була смерть 37-річного пакистанського мігранта, який перебував під вартою у поліцейському відділку Афін.

Комітет також звернув увагу на переповненість камер: подекуди в приміщеннях, розрахованих на одну людину, утримували по п'ять осіб, а затримані спали на бетоні або матрацах із клопами. Греція повідомила комітету, що в межах плану дій на 2025–2030 роки вживає заходів для поліпшення умов утримання, захисту прав ув'язнених, збільшення штату та зменшення переповненості в'язниць.

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