Дослідники у Сінгапурі виявили два періоди, коли вікові зміни в імунній системі людини можуть прискорюватися: приблизно у 40 років і після 60 років. Науковці проаналізували генну активність 3,8 млн імунних клітин, отриманих від 1 828 здорових людей віком від 19 до 97 років, повідомляє ScienceAlert.

Зміни у клітинах

Результати дослідження опублікували у журналі Nature Communications. Аналіз одноклітинних транскриптомів дав змогу визначити, які гени активні в окремих клітинах. Автори виявили два виразні піки змін генної активності у п’яти типах імунних клітин крові.

Обидва періоди супроводжувалися ознаками сильнішого запалення та погіршенням процесів підтримки й регулювання РНК та білків у клітинах. За оцінкою авторів, зниження синтезу білків може послаблювати реакцію на стрес, обмежувати потенціал росту клітин і сприяти накопиченню неправильно згорнутих білків, пов’язаних із клітинною дисфункцією та захворюваннями.

Старший автор роботи, біомедичний дослідник Duke-NUS Medical School Жак Беморас, зазначив, що імунна система не змінюється з однаковою швидкістю протягом життя. Значну роль у виявлених періодах швидких змін, за його словами, відіграють Т-клітини.

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Відмінності між статями

Час і вираженість піків дещо відрізнялися у жінок і чоловіків. У жінок дослідники виявили стійку активацію частини Т-клітин, пов’язаних із протипухлинною відповіддю. У пізнішому віці сигнатури старіння фіксували у В-клітинах, природних кілерах і Т-хелперах. У чоловіків коливання вікових сигнатур Т-хелперів спостерігалися раніше в житті.

Перевірка результатів

Автори повідомили, що піки зберігалися за різних розмірів ковзних вікових вікон, статистичних порогів, підходів до корекції технічних відмінностей між наборами даних і випадкового зменшення вибірки. Після випадкової перестановки віку учасників ці піки зникали, що, на думку дослідників, підтверджує наявність біологічного сигналу.

Водночас для остаточного встановлення, чи є ці піки реальними біологічними стрибками, потрібні подальші дослідження. Схожий метод аналізу застосовували у роботі 2024 року, статистичний підхід якої згодом зазнав критики.

На основі отриманих даних команда також створила моделі біологічного віку за генною активністю імунних клітин. Окремі моделі для чоловіків і жінок оцінювали вік точніше, ніж спільна модель.

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