Дослідники кібербезпекової компанії Confiant заявили, що шкідлива рекламна кампанія MoldyRoost може скомпрометувати вразливі iPhone після одного натискання на онлайн-оголошення. Її метою, зокрема, є фрази відновлення криптогаманців — послідовності з 12 або 24 слів, за допомогою яких можна відновити доступ до активів. Про це повідомляє CoinDesk.

Як діє кампанія

За даними дослідників, зловмисники купують рекламу через системи програматик-реклами. Після натискання на оголошення користувач потрапляє на підроблену сторінку, стилізовану під відомий бренд, медіа, гру або перевірку безпеки. Прихований елемент сторінки визначає версію iOS, обирає відповідний набір інструментів для злому та запускає його під час завантаження сторінки.

Для користувачів пристроїв не від Apple такі посилання, за висновками Confiant, можуть відкривати нешкідливі сторінки-приманки. Дослідники пов'язали з кампанією понад 480 рекламних доменів, що входять до шести груп і були спрямовані на аудиторію більш ніж у 47 країнах. Найчастіше мішенню ставали Гонконг, Японія та Сінгапур.

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Дані криптогаманців під загрозою

MoldyRoost застосовує набори інструментів Coruna та DarkSword, які використовують ланцюжки вразливостей для отримання контролю над пристроєм. Як стверджують дослідники, Coruna націлений на застосунки криптогаманців MetaMask, Phantom і Trust Wallet, а також шукає фрази відновлення в нотатках Apple і QR-кодах серед збережених зображень.

DarkSword, за описом Confiant, може також збирати збережені паролі, повідомлення, метадані фотографій та історію місцезнаходжень. Частина оголошень була пов'язана з криптовалютною тематикою, зокрема з орендою енергії TRX, майнінгом і нібито сервісами криптобезпеки.

Відомі набори інструментів націлені на версії iOS до iOS 18. Apple виправила шість вразливостей, які використовує DarkSword, у версії iOS 26.3, зазначили дослідники. Водночас вони виявили фрагменти коду, що можуть вказувати на інтерес зловмисників до iOS 26, але не підтвердили наявності працездатного експлойту для цієї версії.

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