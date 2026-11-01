Дослідники виявили різні маршрути молодих і дорослих мант у Коста-Риці — Cyprus Mail

Дослідники біля узбережжя Коста-Рики встановили, що молоді океанські манти залишаються в прибережних водах, тоді як дорослі особини можуть долати сотні кілометрів. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Fish Science.

Спостереження у 2018–2025 роках

У 2018–2025 роках науковці встановили акустичні передавачі на 59 мант, ще 12 особин відстежували за допомогою супутникових міток. Також тварин ідентифікували за фотографіями. Провідним автором дослідження став директор дослідницької групи Mantas Costa Rica Джеффрі Мадригаль-Месен.

Манти, які ще не досягли зрілості та мали розмір приблизно від 3 до 3,5 метра завширшки, переважно не залишали виключну економічну зону Коста-Рики. Дорослі тварини розміром близько 4–4,5 метра вирушали у тривалі подорожі, а деякі з них діставалися вод поблизу Гватемали.

Ризики та прибережні рифи

Мадригаль-Месен припустив, що молодші манти можуть уникати далеких переходів через загрозу з боку великих хижаків, зокрема косаток і тигрових акул. За його словами, на тілах мант нерідко помітні ушкодження, форма яких може вказувати на укуси великих морських хижаків.

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Дослідники також зафіксували, що манти неодноразово повертаються до тих самих прибережних рифів, де дрібні риби очищують їхню шкіру від паразитів. На таких ділянках спостерігали годування, залицяння та недавнє спаровування, тому вчені вважають, що вони можуть бути й місцями соціальної взаємодії.

Потреба в захисті маршрутів

Дані відстеження ставлять під сумнів попереднє припущення, що манти біля Коста-Рики мігрують із популяцій Еквадору або Мексики. Команда досліджує можливість існування окремої центральноамериканської популяції за допомогою генетичних досліджень.

Після виходу з району острова Кокос та більшості контрольованих прибережних ділянок манти потрапляли у води без охоронного статусу, де їм загрожують рибальство та рух суден. Науковці наголошують на необхідності захисту морських коридорів, якими пересуваються ці тварини.

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