Дослідники Йоркського університету з'ясували, що штучні нейронні мережі, які застосовують для вивчення зорової системи, можуть відтворювати окремі реакції мозку, проте їхні внутрішні процеси істотно відрізняються від біологічних. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Machine Intelligence.

Перевірка у зворотному напрямку

Раніше науковці переважно оцінювали, наскільки точно моделі ШІ здатні передбачати активність нейронів, пов'язану з розпізнаванням об'єктів. Команда під керівництвом доцента Кохітія Кара запропонувала перевірити зворотну відповідність: чи можуть зафіксовані реакції нейронів так само точно передбачати внутрішні характеристики моделей.

Для цього дослідники розробили метод зворотного тестування передбачуваності. Якщо штучна система справді працювала б подібно до мозку, зв'язок між її внутрішніми представленнями та активністю нейронів мав би бути взаємним, пояснили автори роботи.

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Розбіжність у внутрішніх механізмах

У випробуваннях використали 1320 природних фотографій і реалістичних синтетичних зображень із десятьма знайомими об'єктами, зокрема ведмедем, слоном, обличчям, яблуком, автомобілем, собакою, стільцем, літаком, птахом і зеброю. Додатково проаналізували 300 зображень тих самих об'єктів у різних стилях — від контурів і малюнків до спрощених та художніх інтерпретацій.

Моделі загалом добре передбачали реакції зареєстрованих нейронів. Водночас ці нейронні реакції значно гірше передбачали багато внутрішніх характеристик самих моделей. Такої асиметрії не виявили під час порівняння нейронної активності між різними мозками.

За висновком авторів, сучасний ШІ частково розв'язує зорові завдання за допомогою внутрішніх стратегій, яких мозок приматів може не використовувати. Водночас компоненти моделей, що краще узгоджуються з активністю мозку, також точніше передбачають реальну поведінку людей. Команда оприлюднила інструментарій, який має допомогти розробникам перевіряти, які частини штучних нейронних мереж справді відповідають нейронній активності.

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