Дослідники виявили, що BNP може прискорювати утворення тромбів — News-Medical

Дослідники з Університету Texas A&M у США встановили, що B-типовий натрійуретичний пептид (BNP) може не лише сигналізувати про навантаження на серце, а й активувати тромбоцити та прискорювати утворення тромбів. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження науковців коледжу фармації Irma Lerma Rangel при Texas A&M Health.

Як BNP впливає на тромбоцити

Лікарі вимірюють рівень BNP і пов’язаних із ним білкових фрагментів, щоб оцінити стрес серцевого м’яза, зокрема за серцевої недостатності та інших серцево-судинних захворювань. Команда під керівництвом професора фармацевтичних наук Чженью Лі з’ясувала, що за високого рівня BNP може безпосередньо сприяти злипанню тромбоцитів.

За даними дослідників, BNP зв’язується з рецептором натрійуретичного пептиду типу A, або NPRA, на поверхні тромбоцитів. Після цього в клітинах зростає рівень циклічного гуанозинмонофосфату, або цГМФ, що посилює агрегацію тромбоцитів і ріст тромбів. Автори зазначили, що раніше не було відомо, чи експресують тромбоцити цей рецептор.

Результати дослідження

У моделях ушкодження судин і тромбоемболії легеневої артерії підвищений рівень BNP помітно прискорював формування тромбів. Натомість за відсутності або блокуванні рецептора NPRA пептид не міг підвищувати рівень цГМФ та активувати тромбоцити, що запобігало патологічному тромбоутворенню.

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Науковці також дослідили зразки крові людей із порушеннями серцевого ритму. У цих пацієнтів рівень BNP у крові прямо корелював з активністю тромбоцитів. За словами Лі, в експерименті вимкнення гена NPRA захищало від таких ускладнень, що вказує на ключову роль цього рецептора в механізмі згортання крові, пов’язаному з BNP.

Потенційний напрям лікування

Автори вважають, що відкриття може пояснити підвищений ризик інфарктів і тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтів із високим рівнем BNP. Вони співпрацюють над пошуком низькомолекулярних сполук, здатних блокувати взаємодію BNP і NPRA. Такий підхід потенційно може дати змогу запобігати тромбоутворенню, не пригнічуючи загальну здатність організму зупиняти кровотечі.

Наступним етапом команда планує створити моделі з вибірковим видаленням NPRA у тромбоцитах та інших типах клітин, щоб точніше визначити роль рецептора у BNP-індукованому тромбоутворенні.

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