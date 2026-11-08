Дослідники виявили зв’язок між тинітусом і білком престином — ScienceAlert

Дослідники виявили зв’язок між тинітусом — постійним відчуттям дзвону або інших звуків без зовнішнього джерела — та рівнем білка престину в крові. В експерименті за участю 82 дорослих концентрація цього білка в учасників із тинітусом була приблизно на 50% вищою, ніж у групі без такого стану, повідомляє ScienceAlert.

Роль білка у внутрішньому вусі

Престин є моторним білком, який міститься в мембранах зовнішніх волоскових клітин завитки — частини внутрішнього вуха. Він допомагає посилювати звуки та має важливе значення для чутливого слуху.

Попередні дослідження пов’язували престин із пошкодженням слуху. На рівень білка можуть впливати шумове навантаження, вік і втрата слуху. В експериментальних моделях травми слуху також фіксували зміни рівня престину. Науковці припускають, що він може бути маркером ушкодження завитки.

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Поки що не діагностичний тест

Автори роботи наголошують, що дослідження було невеликим і спостережним. Його результати не доводять, що підвищений рівень престину спричиняє тинітус, а лише вказують на зв’язок між ними. На розвиток цього стану можуть впливати й інші чинники.

Окремий аналіз діагностичної точності засвідчив, що за наявними даними престин ще не можна надійно використовувати для діагностики тинітусу. Дослідники припускають, що частина учасників могла мати форму тинітусу, не пов’язану з порушеннями у завитці. Результати опублікували в журналі Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Отоларинголог Курош Пархам з Університету Коннектикуту назвав результати підтвердженням концепції, за якою білок вуха може відігравати центральну роль у розвитку та контролі тинітусу. За його словами, це перший крок у напрямі розроблення препаратів для контролю цього стану.

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