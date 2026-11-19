Незалежні журналісти, дослідники та волонтери встановили імена понад 285 тисяч російських військових, загиблих у війні проти України. Спільна база BBC Russian і видання Mediazona на початок листопада містила понад 285 тисяч записів, повідомляє The Moscow Times.

Російська Федерація — держава-агресор — не оприлюднює офіційних даних про кількість загиблих військових. За даними російських медіа, регіональні посадовці також припинили публікувати таку статистику за вказівкою Міноборони РФ, хоча місцева влада продовжує розміщувати у соцмережах повідомлення про загиблих жителів своїх регіонів.

Як перевіряють дані

Для внесення нового імені до бази BBC Russian і Mediazona використовують дописи родичів у соцмережах, заяви регіональної влади та некрологи. Після появи імені команда намагається підтвердити, що людина існувала, померла та брала участь у війні.

Дослідники також знаходять відомості на фотографіях меморіальних парт у школах, встановлених на честь загиблих випускників. Водночас збір інформації ускладнюють мовне різноманіття регіонів Росії, небажання родин розголошувати долю близьких і багатомісячна черга справ на перевірку.

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У Сибіру та на Далекому Сході, особливо в невеликих економічно вразливих громадах, люди можуть не повідомляти про втрати через побоювання реакції влади або односельців. У Башкортостані й Татарстані, які належать до регіонів із найбільшою кількістю загиблих в абсолютних показниках, дослідники вважають дані ближчими до реального рівня втрат.

Витік даних Росстату

Цього місяця хакерські групи Cyber Partisans of Belarus і Silent Crow оприлюднили масив даних Росстату. Їхній початковий аналіз вказував, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році загинули понад 450 тисяч росіян, однак дослідники продовжують перевіряти точність цих підрахунків.

Журналістка BBC Russian Ольга Івшина звернула увагу на помилки в базі, де військовослужбовцями позначили немовлят і літніх людей. Крім того, хакерські групи застосували різні методики підрахунку, а використання кодів Міжнародної класифікації хвороб могло призвести як до пропуску частини випадків, так і до включення нерелевантних записів.

До незалежної бази не входять зниклі безвісти військові, смерть яких іноді підтверджують більш ніж через рік. За словами Івшиної, в середньому потрібно 150 днів, щоб отримати тіло, і 236 днів — щоб зареєструвати смерть. Mediazona також закликає волонтерів не надсилати відео з кладовищ: у Ярославлі чоловіка засудили до 14 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у державній зраді після того, як він нібито передав українським спецслужбам відео військових поховань.

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