Дослідники Університету Вуллонгонга в Австралії запропонували нове пояснення Великої неузгодженості — масштабної прогалини в геологічному літописі Землі. Як повідомляє ScienceDaily, моделювання вказує, що рухи гарячих порід у мантії могли протягом сотень мільйонів років піднімати й опускати давні континенти, створюючи умови для ерозії великих товщ порід.

Дослідження опублікували в журналі Nature. Його провідним автором є аспірант Сантош Дхунгана, а співавтором і його науковим керівником — доцент Ніколас Фламент. Науковці змоделювали рух мантії впродовж тривалих геологічних періодів і порівняли результати з поширенням Великої неузгодженості.

Прогалина в геологічному літописі

Зазвичай осадові породи накопичуються шарами: старіші залягають нижче, а молодші — вище. Однак у багатьох регіонах світу породи кембрійського періоду віком близько 540 мільйонів років лежать безпосередньо на значно старіших кристалічних породах, зокрема гранітах віком понад мільярд років. Проміжні шари відсутні, що й утворює Велику неузгодженість.

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Такі розриви зафіксували, зокрема, у Великому каньйоні у США, а також у Європі, Австралії, Африці й Азії. У різних місцях обсяг відсутнього геологічного часу відрізняється: він може становити близько 200 мільйонів років або перевищувати мільярд років.

Підняття, ерозія та занурення

За результатами моделювання, конвекція мантії спричинила підняття давніх ядер Лаврентії, Балтики та Північного Китаю в неопротерозойську еру — приблизно від мільярда до 540 мільйонів років тому. Підняті ділянки суходолу тривалий час зазнавали ерозії під дією води, вітру та інших природних процесів, які могли поступово знищити давні шари порід.

У фанерозойському еоні, що охоплює приблизно останні 540 мільйонів років, ці регіони, за моделлю, почали опускатися. Моря наступали на еродовані поверхні, а нові осади накопичувалися над старими породами й зберігали межу між ними. Автори наголошують, що конвекція мантії не обов’язково була єдиною причиною Великої неузгодженості, однак їхня робота пропонує перевірюване пояснення її широкого поширення.

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