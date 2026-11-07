Дослідники заявили про приховане просування OnlyFans у TikTok — The Guardian

Дослідники з британської організації Cease та австралійської Collective Shout заявили, що TikTok допомагає нормалізувати секс-індустрію, поширюючи ролики авторок OnlyFans, які приховано рекламують контент для дорослих на інших платформах. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на їхнє дослідження «TikTok to OnlyFans pipeline».

Автори звіту протягом року аналізували не відверті відео популярних молодих авторок OnlyFans у TikTok, а також рекомендації алгоритму після перегляду такого контенту. За їхніми словами, посилання на матеріали для дорослих маскували у відео про покупки, домашніх тварин, випічку, догляд за шкірою, зачіски та макіяж.

Коди та евфемізми

TikTok забороняє прямі згадки OnlyFans і прямі посилання на цю платформу, а також сексуальні пропозиції. Водночас, як стверджують дослідники, авторки використовують евфемізми, емодзі та жести, щоб повідомити підписникам про можливість придбати відвертий контент в інших сервісах.

У звіті наведено приклади використання слова «corn» замість «porn», а також поєднання емодзі кукурудзи та зірки. Такі сигнали, за твердженням авторів, з'являлися, зокрема, у популярних роликах формату GRWM, де блогерки показують процес підготовки, укладання волосся чи нанесення макіяжу.

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Обіцянки розкішного життя

Дослідники також звернули увагу на відео, у яких авторки OnlyFans розповідали про заробітки від продажу сексуального контенту та демонстрували готівку, великі будинки, приватні літаки й дорогі автомобілі. У звіті зазначено, що створення акаунта на OnlyFans у таких дописах іноді подавали як вихід із бідності чи безробіття.

За даними OnlyFans, 5 тисяч найуспішніших авторів заробили на платформі понад $1 млн кожен від її запуску у 2016 році. Водночас у звіті вказано, що середній річний заробіток приблизно 5 млн зареєстрованих авторів оцінюють приблизно в $1 тис.

Представник TikTok заявив, що платформа суворо забороняє поширення або демонстрацію сексуального контенту та застосовує технології для виконання правил спільноти, зокрема щоб матеріали, невідповідні віку, не потрапляли до підлітків. В OnlyFans наголосили, що сервіс призначений для осіб від 18 років і має суворі процедури реєстрації для недопущення доступу неповнолітніх.

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