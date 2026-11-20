Команда Університету Юти запропонувала метод руйнування пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS) за температури близько 110 °C. Ці сполуки називають «вічними хімікатами» через їхню здатність тривалий час зберігатися в довкіллі. Як повідомляє ScienceAlert, новий підхід має на меті повністю розкладати PFAS за значно м’якших умов, ніж ті, що зазвичай потрібні для руйнування їхніх хімічних зв’язків.

Руйнування зв’язків вуглецю і фтору

Метод заснований на дефторуванні — процесі, який руйнує міцні зв’язки між атомами вуглецю та фтору, що й забезпечують PFAS виняткову стійкість. Для цього дослідники застосували реакційноздатні хімічні сполуки — нуклеофіли. Після розщеплення зв’язків утворюються сполуки вуглецю та фтору, з якими легше працювати надалі.

Зазвичай повне розкладання PFAS потребує дуже високих температур і значних енерговитрат або спеціальних складних установок. У нових експериментах процес відбувався на відкритому повітрі. Для частини сполук температуру підвищували до 150 °C, проте це все одно істотно нижче за типові умови термічного руйнування таких речовин.

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Перевірка на кількох типах PFAS

У випробуваннях метод виявився ефективним для кількох поширених PFAS, зокрема для трифлуороцтової кислоти (TFA). Цю стійку сполуку інші методи очищення часто не усувають повністю. Також підхід протестували на промислових пластиках і деяких PFAS нового покоління.

Науковці зазначають, що технологію ще потрібно інтегрувати в реальну систему очищення та оцінити її ефективність у практичних умовах. Серед питань, які потребують подальшого вивчення, — кількість реагентів, енергетичні витрати, відновлення й повторне використання розчинників. Метод поки не працює проти всіх PFAS, а його застосовність для розбавлених природних вод ще належить перевірити.

PFAS застосовують у виробництві водовідштовхувального одягу, антипригарного посуду та пожежогасних пін. Через тривале використання ці речовини виявляють у питній воді, підземних водах і дощовій воді. Дослідження опублікували в журналі Communications Chemistry.

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