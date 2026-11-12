Дослідники застерегли від боргів Autobahn GmbH у Німеччині — Der Spiegel

У Німеччині дослідники застерегли від ризиків плану, за яким Autobahn GmbH у майбутньому зможе самостійно залучати боргове фінансування. За даними Der Spiegel, ця модель має зменшити навантаження на федеральний бюджет.

Запозичення оператора

Autobahn GmbH є операторською компанією німецьких автобанів. Видання повідомляє, що компанія має самостійно брати на себе боргові зобов’язання. Такий підхід пропонують як спосіб послабити тиск на федеральний бюджет Німеччини. Йдеться про фінансування дорожньої інфраструктури через оператора автобанів.

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Застереження експертів

Експерти, про яких пише видання, попереджають, що очікуваний ефект такої схеми може не бути досягнутий. Їхні застереження стосуються ризиків власної заборгованості оператора автобанів. У Der Spiegel матеріал названо новим дослідженням. Фотоілюстрацією до публікації є будівництво нового автобанного мосту Нойєнкамп у Дуйсбурзі.

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