Дослідники змоделювали можливе походження малих червоних точок — Space.com

Дослідники з Університету Джонса Гопкінса у штаті Меріленд, США, змоделювали сценарії, за яких об’єкт Abell 2744-QSO1 із класу так званих малих червоних точок може бути пов’язаний із первісною чорною дірою. Серед трьох розглянутих варіантів найімовірнішим вони назвали сценарій, за якого невелика первісна чорна діра поглинала навколишній газ та енергію і зростала до розміру QSO1.

Про це повідомляє Space.com. Малі червоні точки — це космічні об’єкти, які телескоп James Webb спостерігає в ранньому Всесвіті. За наявними спостереженнями, вони повністю зникають до того, як вік Всесвіту сягає двох мільярдів років.

Особливість Abell 2744-QSO1

Abell 2744-QSO1 розташований приблизно за 13,1 мільярда світлових років від Землі. Телескоп спостерігає його таким, яким він був через 700 мільйонів років після Великого вибуху. Об’єкт майже повністю складається з водню та гелію — перших хімічних елементів у Всесвіті. На думку авторів роботи, це може означати, що він зберіг більше первісних властивостей, ніж інші малі червоні точки.

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Первісні чорні діри, якщо вони існують, могли утворитися через флуктуації густини матерії в найперші моменти після Великого вибуху, а не внаслідок загибелі масивних зірок. Тоді вони виникли б раніше за зорі, космічний пил і хімічні елементи, важчі за водень та гелій.

Подальші перевірки

Член дослідницької групи Валеріо Де Лука зазначив, що малі червоні точки можуть оточувати і звичайні астрофізичні чорні діри, які виникають після колапсу масивних зірок. Тому науковцям потрібно відрізнити можливі первісні чорні діри від астрофізичних. Космологічні спостереження також обмежують можливу кількість таких об’єктів у Всесвіті та окремих скупченнях.

Дослідники планують проаналізувати ще близько 100 малих червоних точок, зафіксованих телескопом James Webb. Результати роботи опублікували в червні в журналі Physical Review Letters.

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