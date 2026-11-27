Науковці виявили генетичні ознаки, пов’язані з підвищеним ризиком вимирання, у п’яти видів глибоководних тварин, що мешкають на глибинах у сотні метрів у водах затоки. Як повідомляє ScienceDaily, дослідження провела група під керівництвом морського науковця Флоридського міжнародного університету Педро А. Переса.

12 років генетичних даних

Дослідники проаналізували ДНК 486 зразків, зібраних у 2011–2023 роках. Робота охопила три види риб-ліхтариків і два види глибоководних креветок. Науковці оцінювали, як змінювалися популяції з часом і наскільки вони можуть витримувати майбутній екологічний стрес.

У кожного з п’яти досліджених видів виявили генетичні характеристики, що пов’язують із більшим ризиком вимирання. Зокрема, у риби-ліхтарика Diaphus dumerilii генетичне різноманіття за 12 років скоротилося приблизно на 8%. Усі види також мали відносно невелику ефективну чисельність популяції — це означає, що генетичну інформацію наступним поколінням передає обмежена частка особин, а не обов’язково свідчить про малу кількість тварин загалом.

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Прогноз втрати середовища

Команда також застосувала кліматичні моделі, щоб оцінити зміни придатного для цих видів середовища до 2050 та 2100 років. За розрахунками, чотири з п’яти видів можуть втратити до 70% придатних глибоководних оселищ.

Автори наголошують, що генетичне різноманіття необхідне популяціям для адаптації до змін довкілля, протидії хворобам і відновлення після екологічних порушень. Результати також порушують питання про довгострокові наслідки аварії Deepwater Horizon 2010 року: прямого зв’язку між розливом нафти та зафіксованими генетичними змінами дослідники не встановили. Водночас вони зазначили, що частина глибоководних популяцій могла бути генетично вразливою ще до цієї події.

Науковці закликали включати тривалий генетичний моніторинг до оцінювання морського біорізноманіття, оскільки традиційні обліки чисельності популяцій можуть не виявляти таких ризиків.

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