Фахівці з кібербезпеки виявили дві незахищені бази даних, що сукупно містили понад 3,6 млрд записів із логінами, паролями, документами та національними ідентифікаційними номерами. Як повідомляє Engadget, обидві бази згодом прибрали з місць, де їх знайшли дослідники.

Мільярди облікових даних

Одну з баз виявив дослідник Black Hills Information Security Джеремайя Фаулер. Вона містила приблизно 2 млрд облікових даних для входу, пов’язаних із різними типами онлайн-сервісів. За його оцінкою, там були сотні мільйонів облікових записів електронної пошти, понад 100 млн акаунтів у соціальних мережах і десятки мільйонів облікових записів для електронної комерції.

Серед записів, за наведеними оцінками, було понад 114 млн облікових записів сервісів Google, 88 млн акаунтів Facebook, майже 33 млн акаунтів X, майже 42 млн акаунтів Roblox і 36,6 млн акаунтів Amazon. Фаулер застеріг, що частина записів могла дублюватися між сервісами або належати тим самим користувачам.

У базі також були тисячі папок із незашифрованими обліковими даними та відомостями про акаунти. Назви папок містили назви десятків країн, зокрема США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Дослідник також виявив близько 400 тис. документів, які, за його словами, могли походити від складнішого шкідливого програмного забезпечення, що створювало окремі папки для кожної жертви.

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Дані людей і компаній у Китаї

Другу базу, що містила понад 1,6 млрд документів переважно про людей і компанії в Китаї, знайшов директор з досліджень компанії UpGuard Грег Поллок. У ній налічувалося щонайменше 840 млн унікальних національних ідентифікаційних номерів, 300 млн телефонних номерів, приблизно 11 млн записів про зарахування студентів, багато з яких стосувалися неповнолітніх, а також 7,8 млн реєстрацій підприємств.

Поллок повідомив, що побачив базу у відкритому інтернеті на платформі, яка, ймовірно, належала до інфраструктури сірого ринку. За його даними, базу оновлювали приблизно за тиждень до того, як він виявив її в жовтні. Дослідник зазначив, що записи майже напевно походили з реальних державних, телекомунікаційних і корпоративних систем, але були зібрані в одному масиві.

Походження інформації

За даними дослідників, обидві бази агрегували відомості з різних джерел. Велика база з обліковими даними, ймовірно, містила інформацію, зібрану програмами-викрадачами даних, здатними отримувати всі дані для входу з одного пристрою, а також дані з інших джерел. У матеріалі радять використовувати надійні й унікальні паролі, менеджери паролів, ключі доступу та багатофакторну автентифікацію.

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