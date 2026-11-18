Кількість мусульман у світі до 2035 року може перевищити кількість християн, свідчать прогнози Pew Research Center. За оцінкою центру, у 2035 році у світі буде 2,57 млрд мусульман і 2,52 млрд християн, повідомляє Deutsche Welle.

Різниця у народжуваності

Обидві релігійні групи зростають чисельно, однак іслам зростає швидше. Головною причиною дослідники називають вищу народжуваність серед мусульман. У 2020–2025 роках мусульманки мали в середньому 3,1 дитини, тоді як християнки — 2,5 дитини.

Для всіх інших жінок середній показник становив 1,6 дитини — нижче за 2,1, необхідних для відтворення покоління. Старший демограф Pew Конрад Гекетт у коментарі Associated Press пояснив тенденцію вищою народжуваністю.

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Прогнози до 2070 року

У 2020 році у світі налічувалося 2,27 млрд християн і 2,02 млрд мусульман. Якщо нинішні тенденції збережуться, до 2070 року кількість мусульман перевищить 3,6 млрд, а кількість християн наблизиться до 3 млрд, але не досягне цієї позначки.

За прогнозом Pew, понад половина християн світу до 2070 року житиме в країнах Африки на південь від Сахари. Демократична Республіка Конго може випередити США за кількістю християн, а Пакистан — очолити список держав за кількістю мусульман. Нині найбільше мусульман живе в Індонезії.

Директор досліджень релігії Pew Алан Куперман наголосив, що прогнозоване зростання відбувається переважно у країнах, де відповідні релігійні групи вже становлять більшість, тоді як релігійне навернення відіграє незначну роль.

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