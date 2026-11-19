Дим від масштабних пожеж в Індонезії, посилених спекою, посушливою погодою та явищем Ель-Ніньйо, пов’язують із понад 5250 смертями та 400 тисячами випадків респіраторних інфекцій у країні. Таку оцінку навів Центр досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє Health Policy Watch.

Дим поширився на сусідні країни

Пожежі в Індонезії охопили понад 88 тисяч квадратних кілометрів. Вони також погіршили якість повітря в Сінгапурі, Малайзії та на Філіппінах. У Сінгапурі стався один із найгірших за останні роки епізодів задимлення, а економічні втрати там оцінюють у мільярди доларів.

Європейська служба моніторингу атмосфери Copernicus назвала цьогорічну пожежну активність «винятковою». Науковець Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Марк Паррінгтон зазначив, що пожежі вирізнялися тривалістю та суттєво відрізнялися між провінціями Індонезії. За його словами, дим і смог тривалий час погіршували якість повітря та видимість у країні й ширшому регіоні Південно-Східної Азії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Викиди стали одними з найбільших із 2003 року

Станом на 15 листопада оцінений обсяг викидів вуглецю від пожеж в Індонезії сягнув 200 мегатонн. Це третій найвищий показник із 2003 року, за даними системи GFAS служби Copernicus. Вищі показники фіксували у 2006 році та рекордному 2015 році, коли викиди наблизилися до 400 мегатонн вуглецю. Обидва роки також припали на Ель-Ніньйо.

У сусідній Папуа Новій Гвінеї викиди від пожеж стали другими за величиною з 2003 року та наблизилися до рекорду 2015 року. Директор служби Copernicus Лоранс Руй заявив, що сильне Ель-Ніньйо й спричинена діяльністю людини зміна клімату створили умови для винятково важкого пожежного сезону. Особливо вразливими є осушені для сільського господарства торфовища: вогонь у них може тліти під землею тривалий час, вивільняючи дим і парникові гази.

Читай нас у