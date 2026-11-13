Дослідження 14 млн записів пов’язало соціальні умови зі сном — News-Medical

У США дослідники проаналізували понад 14,3 мільйона щоденних записів сну та виявили зв’язок сприятливіших соціальних і економічних умов із довшим та регулярнішим сном. У дослідженні, опублікованому в JAMA Network Open, використали дані 12 403 учасників програми Національних інститутів здоров’я США All of Us, повідомляє News-Medical.

Дані Fitbit за майже три роки

До аналізу увійшли учасники, які надали щонайменше 180 днів даних про сон із пристроїв Fitbit, зокрема історичні записи до вступу в програму. Медіанний період спостереження становив 982 дні, або приблизно 2,7 року. Дослідники оцінювали середню тривалість основного епізоду сну та щоденні коливання його тривалості.

Учасники також заповнили опитування про соціальні детермінанти здоров’я. Воно охоплювало соціальний і громадський контекст, економічну стабільність, середовище району проживання, а також доступність і якість медичної допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Економічна стабільність і сон

Після врахування соціально-демографічних характеристик і способу життя учасники з найвищою третиною загального показника соціальних умов спали в середньому на 5,82 хвилини довше на добу, ніж група з найнижчою третиною. Їхня тривалість сну також коливалася на 4,79 хвилини менше від дня до дня.

Виразний зв’язок виявили для продовольчої та житлової безпеки. Люди, які не повідомляли ані про нестачу їжі, ані про проблеми з житлом, спали в середньому на 10,70 хвилини довше й мали на 8,70 хвилини меншу варіативність тривалості сну, ніж учасники, які стикалися з обома труднощами.

Кращий доступ до медичної допомоги та її вища якість також були пов’язані з довшим і регулярнішим сном. Соціальні умови загалом сильніше асоціювалися з регулярністю сну, ніж із його тривалістю. Це поперечне дослідження показує зв’язки, а не встановлює причинності. Автори також зазначили, що аналіз не охоплював денний сон, різні моделі пристроїв і алгоритми оцінювання могли впливати на точність вимірювань, а вибірка переважно складалася з білих учасників із вищим соціально-економічним статусом.

Читай нас у