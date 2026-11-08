У Китаї 17,5% дітей і підлітків мають психічні розлади — такі результати показало загальнонаціональне дослідження, оприлюднене 2021 року. Як повідомляє South China Morning Post, опитування, яке очолила Пекінська лікарня Андін, охоплювало учнів віком від шести до 16 років. Найпоширенішими станами були тривожні та депресивні розлади.

Дослідники зазначили, що показник може бути заниженим, оскільки до вибірки не ввійшли діти, які не навчаються у школі. За даними звіту Китайської академії наук за 2022 рік, 14,8% опитаних підлітків мали різний рівень ризику депресії — це більше, ніж серед дорослих. Раніше академія також повідомляла про симптоми депресії приблизно у 30% учнів молодшої середньої школи та майже у 40% старшокласників.

Тиск починається раніше

Доцентка Гонконзького політехнічного університету Шимінь Чжу пов’язує погіршення психічного здоров’я молоді з поєднанням кількох чинників: посиленням освітньої конкуренції, поширенням цифрових медіа, змінами у сімейних структурах та невизначеністю під час швидких суспільних змін.

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У Китаї дев’ятирічна освіта є обов’язковою лише до завершення молодшої середньої школи. Після вступного іспиту до старшої школи учнів розподіляють між академічним і професійним напрямами. Залежно від регіону продовжити навчання в академічній старшій школі можуть близько 50–70% учасників іспиту. Через суспільну перевагу академічної освіти багато родин сприймають професійний напрям як невдачу.

Бар’єри для допомоги

Пекін заявив про намір зменшувати навчальне навантаження та розбудовувати загальнонаціональну систему скринінгу психічного здоров’я і кризового втручання. До 2030 року всі початкові та середні школи мають бути забезпечені консультантом і проводити щонайменше один тематичний захід або лекцію на рік. За даними Держради КНР, консультанти вже працюють у 92% початкових шкіл і 95% молодших середніх шкіл.

Водночас зверненню по допомогу заважають стигматизація, побоювання батьків щодо можливих наслідків діагнозу та нестача фахівців. Згідно з дослідженням Китайської академії наук, лише 27,4% батьків ведуть дитину до клініки після першого прохання про допомогу. Стаття в The Lancet за 2019 рік оцінювала кількість кваліфікованих дитячих і підліткових психіатрів у Китаї приблизно у 500 осіб, більшість із яких працювали у великих містах.

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