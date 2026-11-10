Дослідження 415 студентів пов’язало Instagram-поведінку з самотністю — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго у США проаналізували дані Instagram 415 студентів і встановили, що фотографії, мова дописів та характер активності в соцмережі можуть давати помірно корисну інформацію про суб’єктивне відчуття самотності. Водночас ці дані значно гірше відображали розмір соціального кола, частоту контактів із родиною та друзями, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Учасники надали інформовану згоду, заповнили анкети та завантажили архіви своїх акаунтів Instagram. Самотність оцінювали за чотирма валідованими опитувальниками, які разом охоплювали п’ять показників: загальне відчуття самотності, розмір соціального кола та доступну підтримку, а також емоційну й соціальну самотність.

Науковці вивчали поведінкові показники, зокрема кількість підписників, частоту публікацій, коментарів і вподобань, а також частку нічних і вихідних дописів. Окремо програмне забезпечення аналізувало світлини профілю та публікацій: кількість облич, нахил і поворот голови, вирази обличчя та кольори. Підписи й коментарі оцінювали за емоційним забарвленням і вибором слів.

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Різні прояви самотності

Учасники, які публікували фотографії з меншою кількістю облич, частіше повідомляли про самотність. Цей показник залишався пов’язаним із двома її вимірами навіть після врахування симптомів депресії та тривоги. Також із вищими показниками самотності були пов’язані світлини профілю з нахилом голови вгору та підписи, орієнтовані на минуле.

Соціальна самотність, тобто незадоволеність ширшим колом контактів, асоціювалася з меншою кількістю вподобань і коментарів та нижчою часткою фото з обличчями. Емоційна самотність, пов’язана з браком близького зв’язку, частіше поєднувалася з негативнішими формулюваннями у підписах, сумними або сердитими виразами на фото профілю та нічними публікаціями. Частіше розміщення дописів також було пов’язане з емоційною самотністю.

Дослідження мало поперечний спостережний дизайн, тому не встановлює, чи поведінка в Instagram передує самотності, чи є її наслідком. Автори також застерегли щодо ризиків приватності та можливих помилок у разі використання цифрових даних для виявлення людей, яким може бути потрібна підтримка.

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