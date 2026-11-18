Аналіз даних 283 426 дорослих віком від 18 років у 80 країнах і територіях показав, що сукупна поширеність недостатньої ваги, надмірної ваги та ожиріння становила 59,5%. Дослідження, про яке повідомляє News-Medical, опублікували в журналі Scientific Reports.

Основну частину показника становила надмірна вага

Науковці використали індивідуальні дані національно репрезентативних опитувань ВООЗ STEPS, проведених у 2004–2024 роках. Індекс маси тіла розраховували за безпосередньо виміряними зростом і вагою учасників. Недостатню масу тіла визначали за ІМТ нижче 18,5 кг/м², надмірну вагу — за ІМТ від 25 до 29,9 кг/м², а ожиріння — від 30 кг/м².

У роботі «подвійний тягар порушень харчування» на рівні населення визначили як суму поширеності недостатньої ваги та надмірної ваги разом з ожирінням. Зведена поширеність надмірної ваги й ожиріння становила близько 51%, а недостатньої ваги — приблизно 4%. Ці оцінки розраховували окремо, тому вони безпосередньо не додаються до загального показника 59,5%. Окремо поширеність ожиріння оцінили приблизно у 19%, а надмірної ваги — у 25%.

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Відмінності між країнами та статями

У 88% досліджених країн сукупний показник був вищим серед жінок. Загалом він становив 64,3% серед жінок проти 54,3% серед чоловіків, а медіанна різниця між статями сягнула 10,4 відсоткового пункта. Це переважно відображало вищу поширеність надмірної ваги й ожиріння серед жінок, тоді як рівень недостатньої ваги в обох групах був майже однаковим.

Найнижчий показник зафіксували в Руанді — 24%, найвищий — в Американському Самоа, майже 94%. У регіональному розрізі значення коливалися від майже 41% у країнах Африки на південь від Сахари до понад 83% в Океанії. У країнах із низьким рівнем доходу оцінка становила приблизно 37%, а у країнах із високим доходом — майже 78%.

Дослідники зазначили, що кожна країна була представлена лише одним опитуванням. Тому результати не дають змоги встановити зміни поширеності всередині країн у часі або причинно-наслідкові зв’язки. Крім того, показники на основі ІМТ не охоплюють дефіцит мікронутрієнтів та інші форми порушень харчування.

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