Дослідження за участю 92 когнітивно здорових людей віком від 40 до 60 років виявило зв’язок між складом тіла, метаболічним здоров’ям і показниками білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера, у мозку. Результати планують представити на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки, повідомляє News-Medical.

Чотири профілі учасників

Науковці поєднали дані МРТ про жир у черевній порожнині, м’язову та жирову тканину стегон з індексом маси тіла, показниками інсулінорезистентності та рівнем холестерину. На підставі цих характеристик учасників поділили на чотири групи.

У першій групі було більше вісцерального і підшкірного жиру, нижчий рівень холестерину високої щільності та вища інсулінорезистентність. У четвертій групі було більше м’язів стегон, помірно високий рівень вісцерального жиру, менше підшкірного жиру та сприятливіші метаболічні показники порівняно з першою групою. Друга і третя групи мали нижчі показники жирової та м’язової тканини й нижчий індекс маси тіла; у третій групі також фіксували вищий рівень холестерину високої щільності.

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Амілоїд і тау-білок

За допомогою позитронно-емісійної томографії автори виміряли накопичення амілоїду та тау-білка — двох білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Найнижчий рівень амілоїду зафіксували в другій групі. Після врахування ураження дрібних судин головного мозку, діабету та гіпертонії середній рівень амілоїду в першій групі був на 6,7 пункту вищим, ніж у другій. Це була єдина статистично значуща відмінність між групами після такого коригування.

Найнижчий рівень тау-білка виявили в третій групі, яка мала сприятливіший метаболічний профіль. В інших групах середні показники тау-білка були приблизно на 5–12% вищими, а найбільшу різницю зафіксували між третьою та четвертою групами. Групи з нижчими показниками жирової тканини також мали нижчі показники запалення мозку за даними МРТ.

Потрібні подальші дослідження

Автори наголосили, що результати не доводять причинного зв’язку між складом тіла, метаболічним здоров’ям і хворобою Альцгеймера. Вони також не дають змоги передбачити, чи розвинеться захворювання в конкретної людини. Наступним кроком має стати перевірка висновків на більших і різноманітніших групах учасників, а також дослідження змін у часі.

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