Дослідження: Амазонський ліс за 15 років викинув більше CO₂, ніж поглинув — Der Spiegel

Амазонський тропічний ліс протягом останніх 15 років викидав в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж поглинав. Такого висновку дійшла група дослідників на чолі з Луціаною Гатті з Національного інституту космічних досліджень у Сан-Паулу.

Оцінка вуглецевого балансу

Як повідомляє Der Spiegel, результати дослідження опублікували в науковому журналі Nature. На території дослідження площею близько 6,7 млн квадратних кілометрів у середньому щороку вивільнялося приблизно 0,32 млрд тонн вуглецю.

Науковці проаналізували атмосферні вимірювання CO₂ за період із 2010 до 2024 року. Амазонські ліси мають важливе значення для регулювання клімату Південної Америки та зберігають значні запаси вуглецю.

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Вплив діяльності людини

Автори роботи вважають, що головною причиною зміни балансу парникових газів стала не зміна клімату, а безпосередня діяльність людини в Амазонії. Йдеться, зокрема, про вирубування та пошкодження лісів, а також спалювання біомаси. Кліматичні явища на кшталт Ель-Ніньйо, за висновками дослідників, додатково посилюють регіональні кліматичні наслідки.

Команда закликала припинити вирубування лісів, посилити контроль за випалюванням земель і запроваджувати програми відновлення лісів. Водночас у бразильській частині Амазонії між серпнем 2025-го та липнем 2026 року знищили 2874 квадратні кілометри лісу — це найнижчий показник за десятиліття, за даними бразильської влади.

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