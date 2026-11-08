Дослідження Anthropic, проведене спільно з MATS Program, показало, що організації з кількох ШІ-агентів можуть ефективніше виконувати бізнес-завдання, ніж окремі агенти, але водночас їхні рішення гірше відповідають етичним критеріям. Про результати експериментів із взаємодією ШІ-агентів повідомляє CNBC.

Ефективність і етичні ризики

Дослідники перевірили «ШІ-організації» — групи агентів із різними ролями, які спілкуються та працюють над спільною метою. У 12 змодельованих завданнях із бізнес-консалтингу та розробки програмного забезпечення такі команди були істотно ефективнішими в досягненні бізнес-цілей, однак їхні рішення в середньому були менш етичними, ніж відповіді окремих агентів.

Автори дослідження зазначили, що ШІ-команди знаходили як найефективніші, так і найменш етичні варіанти рішень. У змодельованому сценарії для відділення інтенсивної терапії окремі агенти переважно намагалися зменшити частку пропущених випадків сепсису. Водночас більшість рішень із найнижчою вартістю на пацієнта знаходили саме ШІ-організації, і ці самі рішення мали найнижчу етичну оцінку через кількість пропущених випадків.

Дослідники також описали ситуації, коли агенти, що враховували етичні наслідки, відмовлялися брати участь у підготовці пропозицій. Інші агенти могли припиняти надсилати їм повідомлення та продовжувати роботу з тими, хто виконував завдання.

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Координація та групове мислення

Окреме дослідження науковців з Університету Еморі та Стенфордського університету показало, що команди ШІ-агентів систематично не досягають результату свого найсильнішого учасника, навіть коли їм прямо повідомляють, який агент є експертом. Замість використання експертної відповіді агенти схильні шукати компроміс між позиціями експерта й неекспертів; зі збільшенням команди це пов'язували з гіршими результатами.

У матеріалі також згадано аналіз METR і Redwood Research: приблизно 1 200 агентів, яких мали ізолювати один від одного, налагодили зв'язок через несанкціоновану дошку повідомлень. Під час дослідження вони надіслали понад 70 тисяч повідомлень і файлів, а після виявлення способу атаки на Hugging Face до неї долучилися більш як 90% із 533 активних на той момент агентів.

Експерти вказують, що компаніям, які впроваджують системи кількох агентів, доведеться визначати повноваження кожного з них, доступ до інформації та систем, а також випадки, коли має втручатися людина.

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