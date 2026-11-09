Дослідження: глобальне потепління, ймовірно, сягне 1,5°C у 2029 році — Der Spiegel

Міжнародна група дослідників прогнозує, що глобальне потепління досягне позначки 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом у 2029 році. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change.

Регіони нагріваються нерівномірно

Команда науковців на чолі з Френсісом Звірсом з Університету Вікторії у Канаді встановила, що темпи потепління суттєво різняться залежно від регіону. До 2025 року російська Арктика потеплішала приблизно на 3,3°C, північний схід Північної Америки — на 2,6°C, а Західна та Центральна Європа — більш ніж на 2°C.

Повільніше температура зростала в окремих районах Центральної Африки, Південно-Східної Азії та Південного Тихого океану. Зокрема, у Новій Зеландії потепління становило трохи більш як 1°C. За оцінкою авторів, регіональне потепління вже сягнуло 90–94% рівня, очікуваного за глобального потепління на 1,5°C, та 65–76% рівня, прогнозованого для потепління на 2°C.

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Вплив діяльності людини

Для оцінювання температурних змін від початку індустріалізації дослідники застосували статистичний метод Kriging for Climate Change, який зіставляє кліматичні моделі зі спостереженнями. Вони окремо проаналізували вплив парникових газів та аерозолів.

Науковці дійшли висновку, що антропогенні чинники відповідальні практично за все зафіксоване регіональне потепління. Домінантним фактором названо парникові гази, тоді як аерозолі частково компенсують спричинене ними нагрівання, насамперед у промислових регіонах Північної півкулі. Водночас автори зазначили, що якість висновків залежить від використаних кліматичних моделей.

Позначку 1,5°C у глобальному вимірі вже було досягнуто в окремому 2024 році, а також, за повідомленням програми спостереження Землі Copernicus, імовірно, у 2026-му. Для цілей Паризької кліматичної угоди визначальним є не показник одного року, а середнє значення за триваліший період.

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