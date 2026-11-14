Дослідження HELIX виявило зв’язки ранніх впливів зі здоров’ям підлітків — News-Medical

Дослідники Барселонського інституту глобального здоров’я ISGlobal у співпраці з Французьким національним інститутом здоров’я і медичних досліджень Inserm виявили зв’язки між чинниками довкілля під час вагітності та дитинства і низкою показників здоров’я до підліткового віку. Про результати роботи, опублікованої в журналі Science Advances у межах проєкту Human Early Life Exposome (HELIX), повідомляє News-Medical.

Майже 200 чинників довкілля

Науковці проаналізували 69 впливів у пренатальний період і 129 чинників у дитинстві, зіставивши їх з 11 показниками здоров’я, оціненими у віці від 6 до 11 та від 12 до 18 років. Вони розглядали чотири групи показників: кардіометаболічні, зокрема індекс маси тіла та артеріальний тиск; психічне здоров’я; респіраторні захворювання; а також алергічні проблеми.

До проаналізованих чинників увійшли харчування, фізична активність, сон та інші індивідуальні звички, тютюновий дим, забруднення повітря в приміщеннях і поза ними, хімічні речовини, метали та характеристики забудованого середовища. Експосомом дослідники називають сукупність усіх впливів довкілля, з якими людина стикається впродовж життя.

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Зв’язки з кількома показниками здоров’я

Аналіз визначив шість пренатальних і 42 чинники дитинства, пов’язані одразу з кількома результатами або групами показників здоров’я. Жоден чинник не був пов’язаний з усіма чотирма групами, однак приблизно кожен третій із відібраних впливів мав зв’язок більш ніж з однією з них.

Зокрема, куріння матері під час вагітності асоціювалося з вищим індексом маси тіла та більш вираженими зовнішніми поведінковими проявами у дітей як у ранньому віці, так і в підлітковому. Також воно було пов’язане з більшою кількістю симптомів синдрому дефіциту уваги і гіперактивності в підлітків. Вище споживання м’яса матір’ю під час вагітності було пов’язане з кількома показниками психічного здоров’я та астмою у дітей, а також зі свистячим диханням і дерматитом у дитинстві.

Відкритий атлас даних

Автори створили відкритий інтерактивний атлас зв’язків між експосомом у ранньому віці та показниками здоров’я дітей. Він дає змогу переглядати виявлені співвідношення між чинниками довкілля, показниками здоров’я та етапами розвитку. Науковці наголосили, що дослідження фіксує асоціації, а не доводить причинно-наслідковий зв’язок; для його встановлення потрібні подальші дослідження в більших і різноманітніших групах населення.

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