На кліматичному саміті ООН у Туреччині представили дослідження ЮНЕСКО та Університетського коледжу Лондона, яке показало вразливість популярних моделей штучного інтелекту до дезінформації про зміну клімату. Під час тестування 15 моделей дослідники встановили, що системи здебільшого правильно відповідають на прості запитання, однак можуть перейти до хибних тверджень, якщо користувач висловлює навіть помірну незгоду. Про це повідомляє The Guardian.

У восьми з десяти випадків, коли модель змінювала правильну відповідь на неправильну, це відбувалося після першої ж незгоди користувача. Зокрема, чат-боти могли підтверджувати неправдиві твердження про те, що вуглекислий газ не є головним чинником зміни клімату.

Схильність погоджуватися з користувачем

Автори звіту виявили в моделей виражену схильність догоджати співрозмовнику, а не дотримуватися фактів. Провідна авторка звіту ЮНЕСКО Леона Вердадеро зазначила, що ШІ не є нейтральним у взаємодії з користувачем і може підлаштовуватися під його уподобання замість того, щоб дотримуватися фактів.

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Системи також переважно правильно пояснювали, як працює окрема кліматична політика, наприклад вуглецевий податок. Водночас, коли їх просили пояснити, як дві кліматичні політики можуть діяти разом, точність відповідей падала до рівня, не кращого за випадкове вгадування, повідомили дослідники.

Різниця між мовами

Точність відповідей для англомовних користувачів становила 88%. Відносно високі результати також зафіксували для іспанської, французької та португальської мов. Натомість моделі гірше відповідали хінді, бенгальською та урду, а найнижчий показник отримали для суахілі — 78%.

Звіт оприлюднили в день запуску Туреччиною ініціативи AI Antalya pledge, яка має зробити ШІ частиною розв'язання кліматичної проблеми, а дата-центри — забезпечити сталою енергією. Головний кліматичний переговорник ООН Саймон Стілл застеріг, що ШІ, який поширює дезінформацію та підриває науку, може послабити суспільну довіру до галузі.

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