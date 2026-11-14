Китай має близько 80% світових патентів у сфері підводних дата-центрів, свідчить аналіз 168 патентів, пов’язаних із цією технологією, за 2006–2026 роки. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дослідження двох китайських фахівців із Тяньцзіня.

Автори роботи представляють Центр співпраці з патентної експертизи та Національну службу морських даних та інформації. Дослідження опублікували в китайськомовному виданні Journal of Marine Information Technology and Application. Науковці вказали, що Китай має переваги в інженерних рішеннях, зокрема модульному будівництві та технічному обслуговуванні безпосередньо на місці експлуатації.

Розвиток технологій

До 2014 року розробки переважно вели морські інженерні компанії та дослідницькі установи США, Норвегії й Канади. Тоді щороку подавали менш ніж три патентні заявки, а увагу зосереджували на герметичних капсулах, здатних витримувати тиск, і підводних фундаментах.

У 2015–2020 роках кількість заявок зросла. Розробники працювали над конструкцією капсул, системами теплового управління та електроживленням. Технологічна мета змістилася від перевірки принципової здійсненності до підтвердження надійності для тривалої роботи під водою. З 2021 року Китай став головним джерелом зростання сектора, зазначили дослідники.

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Південна Корея посідає друге місце з 17 патентами, що переважно стосуються розгортання модулів дата-центрів і розробки конструкційного обладнання. США мають вісім патентів у сферах архітектури систем, електроживлення та локальної обробки даних. Європейські країни, зокрема Норвегія та Велика Британія, мають шість патентів, пов’язаних із контролем підводного виробництва, електроживленням та автоматизованим технічним обслуговуванням.

Охолодження морською водою

Підводні дата-центри використовують морську воду як природне джерело холоду для відведення тепла. За наведеними даними, наземні дата-центри споживають до 3% світової електроенергії, а на кондиціювання повітря припадає близько третини цього обсягу.

Такі об’єкти можуть зменшити витрати енергії та води на охолодження і не потребують дефіцитних земельних ділянок. Автори дослідження запропонували надалі вивчати інтеграцію офшорної вітроенергетики з підводними дата-центрами та оцінювати довгостроковий екологічний вплив їхньої роботи.

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