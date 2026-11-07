Дослідження на мишах пов’язало температурні вподобання з тестостероном — Live Science

Дослідження на мишах виявило, що самки в середньому обирали тепліші поверхні, ніж самці, а на цю різницю можуть впливати тестостерон і білки-рецептори в нервових закінченнях шкіри. Роботу, опубліковану 28 жовтня в Journal of Physiology, описує Live Science.

Різниця у виборі температури

У досліді 30 самців і 27 самок мишей могли пересуватися між двома прилеглими пластинами. Температура однієї з них становила 33°C, а температуру іншої змінювали. Камера фіксувала, скільки часу тварини проводили на кожній поверхні.

Коли друга пластина була холоднішою, миші обох статей частіше залишалися на поверхні з температурою 33°C. Однак за температури другої пластини 38°C самки проводили на теплішій поверхні суттєво більше часу, ніж самці. Середня обрана температура поверхні становила близько 32°C у самців і 36°C у самок.

Дослідники також виміряли внутрішню температуру тіла та температуру шкіри тварин і не виявили значущих відмінностей між самцями та самками за цими показниками. Оскільки верх клітки був відкритим, автори пов’язали вибір поверхні саме з відчуттями шкіри, а не з температурою повітря.

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Вплив гормону та рецепторів

Науковці генетично видалили у мишей білок, що реагує на тепло. У самців після цього зменшилося уникання теплішої поверхні, а їхня бажана температура зросла приблизно до 35°C — ближче до показника самок. У самок видалення або блокування цього білка помітного ефекту не мало.

Блокування рецептора прохолоди послабило уникання холодних пластин у тварин обох статей. Водночас самки стали менше часу проводити на теплих поверхнях, тоді як уподобання самців щодо них не змінилося.

Після блокування вироблення тестостерону самці через кілька тижнів почали частіше залишатися на поверхні з температурою 38°C. Самки, яким давали тестостерон, втратили виражену перевагу тепліших температур. Естроген і прогестерон не змінили температурних уподобань самців, як і блокування цих гормонів у самок. Автори зазначили, що тестостерон не повністю пояснює різницю, а механізм його впливу на сенсорні білки ще потребує вивчення.

Досліди на людях у межах цієї роботи не проводили. Водночас автори вказали, що аналогічні сенсорні білки є і в людей.

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