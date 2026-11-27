Дослідники, які проаналізували дані 502 дітей із Сінгапуру, виявили зв’язок між тривалішим переглядом екранів у віці одного року та близько шести років і нижчими навчальними результатами у дев’ятирічному віці, а також слабшою робочою пам’яттю у 10,5 року. Про це ScienceDaily повідомляє з посиланням на дослідження, опубліковане у World Journal of Pediatrics.

Дані спостереження за дітьми

Науковці з Inserm і Національного університету Сінгапуру використали дані когорти Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes. Батьки повідомляли про екранний час дітей у шість моментів — від раннього до середнього дитячого віку. Пізніше дослідники оцінювали академічні досягнення учасників і їхню робочу пам’ять.

Робоча пам’ять — це здатність тимчасово утримувати та опрацьовувати інформацію. Вона потрібна, зокрема, щоб виконувати інструкції, розв’язувати математичні завдання, розуміти речення та утримувати інформацію під час виконання завдань.

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Чому виділили вік 1 і 6 років

Найбільші статистичні ефекти дослідники зафіксували для екранного часу у віці одного року. Зв’язок також проявився приблизно у шість років — коли діти зазвичай починають формальне шкільне навчання. Водночас для віку двох і трьох років статистично значущого зв’язку в цьому дослідженні не виявили.

Автори припускають, що перегляд екранів може витісняти заняття, важливі для когнітивного розвитку: спілкування з дорослими, уявну гру та безпосереднє дослідження навколишнього світу. Однак дослідження встановило зв’язки, а не довело, що саме екранний час безпосередньо спричиняє слабші академічні чи когнітивні результати.

Всесвітня організація охорони здоров’я та Американська академія педіатрії загалом радять уникати контакту з екранами у перші 18–24 місяці життя та обмежувати його менш ніж однією годиною на день для дітей віком від двох до п’яти років. Дослідники також зазначили, що подальші роботи мають врахувати якість цифрового контенту, тип пристроїв і взаємодію батьків із дитиною під час перегляду.

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