Теоретичне дослідження показало, що за вкрай специфічних умов чорні діри можуть фрагментуватися на менші об’єкти. У звичній чотиривимірній моделі загальної теорії відносності такий сценарій майже неможливий, однак винятком може бути ізольована чорна діра, що обертається близько до максимальної швидкості, яку допускає теорія.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на статтю, опубліковану 22 жовтня в журналі Physical Review D. Автори застосували кілька методів математичного моделювання та розглянули так звану топологію «пари штанів» — схему, за якої один горизонт подій поділяється на два.

Обмеження для звичайних чорних дір

Дослідники аналізували горизонт подій — межу, за якою ніщо, зокрема світло, не може залишити чорну діру. Вони спростили моделювання процесу, порівнюючи окремі зрізи простору-часу до та після можливого поділу.

Для нерухомої чорної діри Шварцшильда розпад був би заборонений законами термодинаміки. Спостереження гравітаційних хвиль узгоджуються з припущенням, що площа поверхні чорної діри не зменшується. Крім того, навіть за умови поділу фрагменти мали б дуже швидко знову злитися під дією гравітації.

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Співавтор роботи, теоретичний фізик Університету Південної Данії Мануель Дель П’яно, пояснив, що швидке обертання може дати фрагментам змогу розлетітися до того, як вони встигнуть знову об’єднатися. За такого сценарію екватор горизонту подій рухався б майже зі швидкістю світла.

Додаткові виміри та малі фрагменти

Автори також розглянули моделі простору-часу з більш ніж чотирма вимірами та сценарії з модифікованою гравітацією. У таких теоретичних моделях надшвидке обертання може сприяти фрагментації. У моделі «чорної струни» чорна діра могла б витягнутися вздовж додаткових вимірів і розпастися на кілька менших тіл, подібно до намистин на нитці.

За одним із розрахунків, для чорної діри масою в десять Сонць енергетично вигідними могли бути фрагменти масою в кілька разів більшою за масу Великої піраміди Гізи, стиснуті до розмірів, менших за протон. Науковці очікують, що до такого поділу потенційно схильніші невеликі первинні чорні діри, які могли виникнути невдовзі після Великого вибуху. Водночас дослідження встановлює, коли розпад не суперечить ентропії та законам збереження, але не доводить, що він справді відбувається.

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