Дослідження не підтвердило користі поширених адаптацій для дітей із СДУГ — News-Medical

Поширені шкільні адаптації для дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) не продемонстрували значущого поліпшення поведінки в класі або академічних результатів. Такого висновку дійшли дослідники Центру дітей і сімей Флоридського міжнародного університету в рандомізованому клінічному дослідженні, повідомляє News-Medical.

Які адаптації перевіряли

Науковці оцінили чотири часто застосовувані підходи: додатковий час на виконання завдань, часті перерви, можливість працювати стоячи за партою та роботу в середовищі з меншою кількістю відволікаючих чинників. Жоден із них не забезпечив статистично значущого поліпшення поведінки учнів або результатів коротких перевірочних робіт. Деякі з цих адаптацій також пов'язували зі зниженням навчальної продуктивності.

Дослідження опублікували в журналі JAMA Pediatrics. Воно проводилося в межах Summer Treatment Program — програми зі структурованими заняттями в класі та рекреаційними активностями для дітей із СДУГ. До дослідження залучили 255 дітей від дитячого садка до шостого класу, які почали участь у 2022–2025 роках; 235 учасників завершили його.

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Порівняння з іншими підходами

Дослідники оцінювали порушення правил у класі, продуктивність під час виконання завдань і результати тестів за різних умов. Поведінкові втручання зменшували кількість порушень правил на 37% порівняно зі звичайними умовами в класі. Стимуляторна медикаментозна терапія знижувала цей показник на 61% і на 22% підвищувала частку правильно виконаних завдань порівняно з плацебо.

Керівник дослідження, професор психології Грегорі Фабіано, зазначив, що науковців здивувала відсутність значущого ефекту від перевірених адаптацій навіть у поєднанні з поведінковими втручаннями або медикаментами. Автори радять приділяти більше уваги підходам із доказовою базою: щоденним карткам звітності, чітким очікуванням, послідовному зворотному зв'язку, похвалі та винагородам за досягнення індивідуальних цілей.

Водночас дослідники застерегли, що роботу проводили в структурованих літніх класах програми лікування, а не у звичайних школах. Тому потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити, чи будуть такі самі результати в повсякденному шкільному середовищі.

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