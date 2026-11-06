Міжнародне клінічне дослідження PROSpect показало, що раннє рутинне застосування положення на животі або високочастотної осциляторної вентиляції легень (HFOV) не збільшує кількість днів без штучної вентиляції легень у дітей із педіатричним гострим респіраторним дистрес-синдромом (PARDS). Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Lancet.

Дані дослідження PROSpect

У рандомізованому випробуванні взяли участь 424 дитини з 75 лікарень у 18 країнах. Дослідники порівнювали раннє застосування положення на животі з положенням на спині, а також HFOV зі звичайною механічною вентиляцією легень.

За первинним показником — кількістю днів без вентилятора до 28-го дня — статистично значущих відмінностей між групами не виявили. Загальна смертність протягом 28 днів становила 10%, а істотних розбіжностей між групами за цим показником також не зафіксували.

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Безпека процедур

Положення на животі пов’язали з вищою частотою обструкції дихальних шляхів та ушкоджень шкіри, спричинених тиском. Застосування HFOV асоціювалося з більшою гемодинамічною нестабільністю.

Старша авторка дослідження Martha A.Q. Curley із Дитячої лікарні Філадельфії зазначила, що обидва методи можуть залишатися інструментами рятувальної терапії, зокрема коли неможливо підтримувати безпечні межі вентиляції із захистом легень. Водночас результати випробування не підтримують їхнє рутинне застосування як терапії першої лінії при помірному та тяжкому PARDS.

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