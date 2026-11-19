Дослідження, опубліковане в журналі PLOS Digital Health, не виявило меншого загального обсягу м’язів живота у пацієнтів із болем у попереку порівняно з людьми без такого діагнозу. Як повідомляє ScienceAlert, результати свідчать, що слабкі м’язи живота не обов’язково є причиною болю в нижній частині спини, а їх зміцнення саме по собі може бути недостатнім рішенням.

Аналіз понад 33 тисяч КТ-знімків

Команда дослідників, до якої входить інженерка-механік Стенфордського університету Кетрін Марусіч, застосувала модель глибинного навчання для аналізу понад 33 500 комп’ютерних томограм черевної порожнини 23 508 пацієнтів.

За даними електронних медичних карток, у 2 622 учасників діагностували біль у попереку. Їх порівняли з 2 577 людьми без такого болю, підібраними за статтю, віком та індексом маси тіла. Автори зазначили, що більшість попередніх візуалізаційних досліджень цієї проблеми були приблизно у 25 разів меншими.

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Співвідношення м’язів і жиру

Науковці не побачили відмінностей у загальному обсязі м’язової тканини або розподілі жиру в черевній порожнині між двома групами. Водночас у групи з болем у попереку середнє співвідношення м’язів до жиру в ділянці живота було статистично нижчим.

Дослідники наголошують, що ці висновки не означають неважливість м’язів для здоров’я спини. КТ-знімки не дають повної оцінки сили м’язів, однак результати вказують, що більший обсяг м’язів живота не гарантує захисту від болю. Автори пропонують надалі досліджувати окремі м’язи та локальні зміни, а також приділяти увагу контролю рухів, а не лише загальному обсягу м’язової тканини.

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