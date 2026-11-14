Дослідження не виявило ознак шкоди хрящу від вправ після реконструкції ACL — ScienceDaily

Дослідники Університету Ла Троб в Австралії встановили, що чотиримісячна програма прогресивних вправ і навчання під наглядом фізіотерапевта поліпшує стан коліна у молодих людей після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки (ACL). Водночас науковці не виявили ознак того, що такі вправи шкодять колінному хрящу або погіршують ранній остеоартрит, повідомляє ScienceDaily.

У випробуванні взяли участь 184 пацієнти

У клінічному дослідженні SUPER-Knee взяли участь 184 дорослих віком від 18 до 40 років. Усі вони мали симптоми з боку коліна через один-три роки після операції. Частину учасників направили на програму вправ, інші отримали одну освітню сесію для порівняння результатів.

Учасники, які проходили чотиримісячну реабілітацію під наглядом фізіотерапевта, повідомили про поліпшення здоров’я коліна, зменшення болю та кращу якість життя. Також у них зросла м’язова сила. Результати опублікували в журналі Annals of Internal Medicine.

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Ризик раннього остеоартриту

За наведеними дослідниками даними, приблизно половина пацієнтів через два роки після реконструкції ACL усе ще не задоволені станом свого коліна. Близько половини також мають ознаки раннього остеоартриту протягом десяти років після операції, нерідко до 40-річного віку.

Керівник дослідження, доцент Адам Калвенор, заявив, що результати підтверджують безпечність поєднання вправ та навчання для молодих людей із підвищеним ризиком раннього остеоартриту. Водночас випробування не встановлювало, чи здатна програма запобігти остеоартриту в довгостроковій перспективі.

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