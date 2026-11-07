Дослідження не виявило вищого ризику деменції при антихолінергіках — News-Medical

Дослідники з Урологічного інституту Медичного центру University Hospitals Cleveland не виявили вищої частоти деменції серед пацієнтів із гіперактивним сечовим міхуром, які починали приймати антихолінергічні препарати, порівняно з тими, кому призначили агоністи бета-3. Про результати роботи, опублікованої 6 листопада 2026 року в JAMA Network Open, повідомляє News-Medical.

Дані понад 830 тисяч пацієнтів

Автори використали національну електронну базу медичних записів Epic Cosmos і простежили за 830 393 дорослими віком від 40 до 90 років. Учасники вперше отримували лікування гіперактивного сечового міхура у 2012–2025 роках.

Частота деменції була подібною як між двома класами препаратів, так і між окремими ліками. Антихолінергічні засоби є базовим варіантом фармакологічного лікування другої лінії цього стану. Агоністи бета-3 — новіший клас препаратів, який раніше вважали безпечнішим для мозку.

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Обмеження висновків

Провідний автор дослідження, урогінеколог Девід Шейн, зазначив, що результати потребують повторного підтвердження, перш ніж вони зможуть вплинути на клінічні настанови. За його словами, агоністи бета-3 все ще вважають кращим вибором, коли їх можна застосувати.

Дослідники наголосили, що робота порівнювала два класи ліків і не охоплювала пацієнтів, які не отримували медикаментозного лікування. Тому вона не доводить відсутності ризику деменції від цих препаратів. Вона також не підтверджує, що гіперактивний сечовий міхур сам по собі є ранньою ознакою деменції, хоча виявлена закономірність узгоджується з такою гіпотезою.

Шейн додав, що антихолінергічні препарати можуть мати короткочасні побічні ефекти, пов’язані з пам’яттю та когнітивними функціями. За його словами, такі симптоми минають після припинення прийому ліків.

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