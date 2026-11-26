Осушення торфовищ забезпечило близько 2,7% загальної зміни енергетичного балансу Землі, викликаної діяльністю людини, станом на 2020 рік. Такого висновку дійшла дослідницька група під керівництвом Джевана Ю з Массачусетського технологічного інституту, повідомляє Ars Technica.

Викиди після осушення

Торфовища — це, зокрема, болота, де органічна речовина накопичується товстими шарами. За оцінкою дослідників, у покладах торфу зберігається близько 600 млрд тонн вуглецю — більше, ніж у всій живій рослинності планети.

За постійного затоплення кисень у воді швидко вичерпується, тому органічні рештки розкладаються повільніше. Частина вуглецю при цьому потрапляє в атмосферу у вигляді метану. Осушення торфовищ за допомогою канав знижує рівень води та відкриває торф для доступу кисню. Це зменшує викиди метану, але істотно збільшує викиди вуглекислого газу.

Оцінка з 1800 року

Науковці використали сучасні вимірювання газових викидів із торфовищ, щоб створити глобальну модель викидів CO₂ і метану залежно від рівня води. Потім вони поєднали її з реконструкціями історичного осушення торфовищ, починаючи з 1800 року.

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За розрахунками, у 2020 році додатковий вплив викидів CO₂ на енергетичний баланс Землі становив приблизно 83 мілівати на квадратний метр, а зниження метанових викидів дало ефект мінус 9 міліватів. Сукупний результат сягнув 73 міліватів на квадратний метр. З урахуванням похибки це відповідає від 1,8% до 3,6% загальної спричиненої людиною зміни енергетичного балансу.

Понад половину пов'язаних з осушенням торфовищ викидів CO₂ дослідники віднесли до Європи, майже чверть — до Південно-Східної Азії, ще 14% — до Північної Америки. Внесок Південно-Східної Азії різко зріс лише в останні десятиліття.

Сценарії до 2100 року

Модель також показала, що за незмінного з 2020 року рівня води в торфовищах їхній сукупний вплив може зрости до 138 міліватів на квадратний метр до 2100 року. Помірне відновлення рівня води могло б стримати це зростання, а масштабніше відновлення — дещо знизити вплив порівняно з показником 2020 року.

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