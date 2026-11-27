Зміна еволюційного тиску впродовж епідемічних хвиль може обмежувати поступову адаптацію SARS-CoV-2 у межах окремих ліній і сприяти їхній раптовій заміні. Таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого у журналі Virologica Sinica, про яке повідомляє News-Medical.

Як змінюється відбір мутацій

Дослідники проаналізували глобальну динаміку інфекцій, різноманіття послідовностей спайкового білка та експериментальні характеристики вірусу у восьми основних кладах SARS-CoV-2 у 2020–2024 роках. Вони враховували зв’язування з рецептором, проникнення в клітини та здатність уникати антитіл.

За словами автора дослідження Мінкуня Лі, на ранній фазі хвилі відбір сприяє вищій передаваності вірусу та усуває мутації, що допомагають уникати імунної відповіді, але водночас погіршують зв’язування з рецептором. Коли сукупна кількість інфекцій у межах хвилі перевищує приблизно 70%, зростання популяційного імунітету, за висновком авторів, різко зміщує відбір у бік уникнення імунної відповіді.

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Еволюційна асинхронність

Перший автор роботи Вентай Ма назвав це явище «еволюційною асинхронністю»: мутації з’являються не в той момент, коли мають перевагу для поширення. Під час піку передавання вірусу зростає генетичне різноманіття й виникає багато варіантів, здатних уникати антитіл. Однак на ранньому етапі хвилі вони ще не мають селективної переваги й швидко зникають через генетичний дрейф.

На пізній стадії, коли уникнення антитіл стає вигіднішим для вірусу, кількість випадків інфекції вже скорочується, а разом із нею — і генетична різноманітність. Моделювання еволюції вперед у часі підтвердило, що для такого «вузького місця» необхідні і зміни чисельності вірусної популяції, і коливання селективного тиску. На думку авторів, це може створювати умови для поширення сильно відмінних варіантів, зокрема тих, що еволюціонували під час хронічних інфекцій.

Дослідники також зазначили, що врахування фази епідемічної хвилі разом із функціональними показниками поліпшило прогнозування переваги нових гаплотипів у моделях машинного навчання. Для систем раннього попередження вони пропонують використовувати геномні показники, доступні в реальному часі, зокрема нормалізоване гаплотипне різноманіття.

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