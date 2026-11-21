Нове дослідження пояснює, як клітини вродженого імунітету можуть тривалий час зберігати готовність швидше реагувати на мікроби. Як повідомляє Live Science, важливу роль у цьому процесі може відігравати молекула нікотинамідаденіндинуклеотиду, або NAD+, яка пригнічує фермент KDM5a.

Епігенетична пам’ять

Вроджений імунітет є першою лінією захисту організму. Його клітини, зокрема макрофаги, можуть переходити у так званий натренований стан: після контакту із загрозою вони здатні надалі реагувати на патогени швидше й сильніше. Така пам’ять не пов’язана зі зміною послідовності ДНК, а виникає через епігенетичні зміни — способи регулювання активності генів.

ДНК у клітинах намотана на білки-гістони. Від того, наскільки щільно вона упакована, залежить активність певних генів. Епігенетичні мітки поблизу генів, пов’язаних із запаленням, можуть утримувати їх у стані готовності до швидкої активації. Водночас досі було незрозуміло, як такі мітки зберігаються тижнями або місяцями, хоча клітини мають ферменти, здатні їх видаляти.

Роль NAD+

Дослідження, опубліковане 30 жовтня в журналі Science Immunology, провели на імунних клітинах мишей, лабораторних мишах і окремих людських клітинах у лабораторних умовах. Попередні дослідження вказували, що метаболічні зміни в натренованих імунних клітинах підвищують вироблення NAD+.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зазвичай NAD+ витрачається під час ферментативних реакцій. У цьому випадку молекула зв’язується з KDM5a — ферментом, який може стирати епігенетичні мітки, — але не витрачається. Натомість вона пригнічує роботу KDM5a, через що клітини можуть залишатися у натренованому стані та запускати запальну реакцію після нового сигналу.

У дослідах на мишах зниження або усунення NAD+ з імунних клітин не давало їм перейти в натренований стан. У мишей із раком це послаблювало здатність імунної системи атакувати пухлинні клітини. У старіючих мишей дослідники також спостерігали одночасне зниження рівня NAD+ і здатності вродженого імунітету реагувати на загрози.

Експерт Муса Мхланга, який не брав участі в роботі, зазначив, що дані щодо людських клітин значно обмеженіші за результати дослідів на мишах і потребують подальшого підтвердження. За його словами, результати не дають підстав вважати, що підвищення рівня NAD+ саме по собі стане лікуванням раку, хвороби Альцгеймера чи вікового ослаблення імунітету.

Читай нас у