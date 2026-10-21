Дослідження показало, як птахи й ліси зміцнюють атоли — Mongabay

Морські птахи та місцева рослинність можуть підвищувати стійкість низинних атольних островів Індійського й Тихого океанів до підвищення рівня моря. Такого висновку дійшли автори дослідження, що охопило 28 островів на Сейшелах, в архіпелазі Чагос і на атолі Тетіароа у Французькій Полінезії, повідомляє Mongabay.

Науковці проаналізували, як поживні речовини з гуано морських птахів переміщуються між суходолом і морськими екосистемами. Вони оцінили їхній вплив на нарощування коралового рифу, утворення осаду та стабілізацію ґрунту. Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Швидше зростання рифів

Корали, вапнякові водорості та інші організми утворюють карбонатну структуру рифів, яка захищає острови від енергії хвиль. Риби-папуги та інші організми перетворюють цю структуру на осад, з якого формуються й підтримуються острови, а рослинність утримує його корінням.

За даними дослідників, поблизу островів без щурів, де збереглися численні популяції морських птахів, карбонатні рифи зростали у 1,5–1,8 раза швидше, ніж поблизу островів, заселених щурами. Автори зазначають, що за потепління в межах 2 градусів Цельсія такі темпи нарощування рифів можуть відповідати прогнозованому підвищенню рівня моря до 2100 року.

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Поживні речовини з гуано також підвищували продуктивність коралів і вапнякових водоростей та збільшували обсяг доступного осаду. На островах без щурів і з великою кількістю птахів його було у 2,3–2,8 раза більше, ніж на островах зі щурами.

Роль щурів і місцевої рослинності

На островах, куди мореплавці завезли щурів, морські птахи майже зникли. На островах без цих інвазивних хижаків птахи гніздяться та переносять поживні речовини з відкритого океану на суходіл, удобрюючи ґрунти.

Дослідники також порівняли місцеву рослинність із кокосовими пальмами, які на багатьох атолах замінили природні ліси. Якщо частка місцевих рослин перевищувала 75%, сумарна довжина тонких коренів у ґрунті була у 4,6 раза більшою. Такі кореневі системи зв’язують осад і допомагають захищати острови від ерозії та штормів.

Автори вважають, що відновлення атолів через вилучення інвазивних хижаків і висаджування місцевої рослинності може посилити їхню стійкість до підвищення рівня моря. Особливо це може бути альтернативою дорогим інженерним захисним спорудам на малозаселених або безлюдних островах.

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