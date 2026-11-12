Дослідження показало, що перші шиї були жорсткими й обмежували рухи голови — ScienceDaily

Міжнародна група дослідників дійшла висновку, що найдавніші виразні шиї у ранніх чотириногих хребетних близько 380 мільйонів років тому були надто жорсткими для значного руху голови. Це ставить під сумнів давнє пояснення, за яким шия виникла передусім для того, щоб ранні тетраподи могли оглядати довкілля без повороту всього тіла, повідомляє ScienceDaily.

Моделі показали обмежену рухливість

Науковці поєднали дані викопних решток, досліди із сучасними осетрами та комп’ютерне моделювання анатомії давніх тварин. Результати роботи, опублікованої 14 жовтня в журналі Nature, показали: навіть за анатомічного відокремлення черепа від плечового поясу будова хребта істотно обмежувала рухливість шиї.

Об’єктом аналізу стали, зокрема, ранні тетраподи та Tiktaalik — викопна риба, описана у 2006 році. Її рештки знайшли на острові Елсмір у канадській території Нунавут. Tiktaalik є близьким родичем найдавніших хребетних із кінцівками, тому його анатомія допомагає відтворювати проміжні етапи переходу від водного способу життя до наземного.

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Осетри допомогли дослідити хорду

Ключем до оцінки рухливості стала хорда — довгий гнучкий стрижень тканини всередині хребтового стовпа. У ранніх тетраподів вона була значно більшою за окремі хребці, а м’які тканини майже не зберігаються у викопному матеріалі. Осетри мають подібну будову хребта, тому дослідники виміряли механічні властивості їхньої хорди та використали ці дані для моделей давніх тварин.

За словами першої авторки дослідження Дани Корнайсел з Уппсальського університету, ранні тетраподи не могли повертати голову так, як це роблять сучасні наземні тварини. Їхня здатність піднімати голову була не вищою за властиву рибам, а подекуди навіть нижчою. Моделі також не враховували додаткових обмежень від м’язів, шкіри та кісткових елементів у шкірі, тому реальна рухливість могла бути ще меншою.

Автори вважають, що відокремлення голови від плечового поясу могло виникнути не як пристосування для огляду довкілля, а разом зі змінами скелета, які дали переднім кінцівкам змогу підтримувати тіло та брати участь у пересуванні. Більша гнучкість шиї, за їхніми висновками, сформувалася пізніше.

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