Дослідження показало зв’язки мисливців-збирачів на відстані до 200 км — Jerusalem Post

Мисливці-збирачі, які жили на Південному Кавказі між 57 тисячами і 27 тисячами років тому, підтримували соціальні контакти на відстані від 40 до 200 кілометрів. Таких висновків дійшла міжнародна група науковців, яка досліджувала території сучасних Вірменії, Грузії та сусідніх регіонів, повідомляє Jerusalem Post.

Сліди далеких контактів

Дослідники поєднали археологічні, геологічні та палеоекологічні дані, щоб відтворити способи пересування невеликих і розосереджених груп населення в різноманітному ландшафті Південного Кавказу.

На далекі переміщення та контакти між громадами вказують кам’яні знаряддя й артефакти з обсидіану. Хоча громади мисливців-збирачів були нечисленними та розташовувалися на значній відстані одна від одної, вони не залишалися ізольованими.

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Перехід між палеолітичними епохами

Подібні традиції, зафіксовані на Південному Кавказі та Вірменському нагір’ї, свідчать про обмін знаннями й збереження соціальних зв’язків на великих відстанях. Роботу очолив доктор Аріель Малінскі-Буллер з Єврейського університету в Єрусалимі.

Науковці розглянули перехід від середнього до верхнього палеоліту. Зібрані дані, на їхню думку, вказують не на швидку заміну однієї популяції чи культури іншою, а на поступовий процес, за якого різні культури й традиції співіснували тисячоліттями.

Автори дослідження зазначили, що для пояснення реакції давніх спільнот на масштабні зміни слід враховувати не лише мобільність, а й умови довкілля, чисельність населення та соціальні мережі.

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