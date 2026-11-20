Міжнародна група науковців переглянула дані про Дитину з Таунга — скам’янілі рештки дитинчати гомініна, знайдені в ПАР у 1924 році. Дослідження встановило, що вік решток становить від 2,96 до 3,03 млн років, а кілька дорослих скам’янілостей, які традиційно відносили до виду Australopithecus africanus, мали інші особливості розвитку. Про це повідомляє ScienceDaily.

Відмінності у розвитку

Дослідники порівняли будову зубів, а також особливості розвитку мозку й зубної системи Дитини з Таунга з іншими ранніми родичами людини. Найпомітнішими виявилися відмінності в розвитку мозку. Науковці припускають, що скам’янілості зі Стеркфонтейна, які раніше об’єднували в один вид, можуть представляти кілька різних видів гомінінів, що жили в регіоні одночасно або в різні періоди.

Дитина з Таунга є типовим зразком, за яким у науці визначили вид Australopithecus africanus. Водночас чітких критеріїв для віднесення до цього виду пізніше знайдених решток не встановили. Як зазначається у дослідженні, саме тому Дитина з Таунга лишається єдиною скам’янілістю, яку з упевненістю ідентифікують як Australopithecus africanus.

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Вплив давнього клімату

Автори роботи пов’язують можливе різноманіття гомінінів на півдні Африки зі змінами довкілля. Упродовж мільйонів років у регіоні чергувалися вологіші та посушливіші кліматичні періоди, що змінювало доступні для популяцій середовища існування. На думку дослідників, це могло ізолювати одні групи та згодом знову приводити їх до контакту.

Зразки викопного пилку також свідчать, що околиці Таунга близько 3 млн років тому були значно вологішими й більш залісненими, ніж нині. Науковці виявили сліди деревних видів, які зараз трапляються за сотні кілометрів на північний схід від цієї місцевості.

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