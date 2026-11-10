Дослідження пов’язало 2–3 чашки кави з нижчим ризиком фібриляції передсердь — News-Medical

Аналіз даних 495 269 учасників UK Biobank у Великій Британії показав зв’язок між споживанням кави та нижчим ризиком фібриляції передсердь — найпоширенішого порушення серцевого ритму. Найвиразнішу асоціацію зафіксували серед людей, які випивали 2–3 чашки кави щодня, повідомляє News-Medical.

Результати спостереження

Дослідники відстежували учасників упродовж медіанного періоду в 13 років. Середній вік добровольців на початку дослідження становив 57 років, а за час спостереження фібриляцію передсердь діагностували у 37 261 людини.

Після врахування віку, статі, етнічного походження, рівня фізичної активності, освіти, куріння, вживання алкоголю, індексу маси тіла, доходів та інших чинників ризик фібриляції передсердь у людей, які пили каву, був оцінений на 7–11% нижчим, ніж у тих, хто її не вживав. Найнижчі оцінки ризику припали на рівень 2–3 чашки на добу. При цьому зі збільшенням кількості напою ризик не знижувався поступово.

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Дані щодо чаю та обмеження

Для чаю дослідники виявили менш виразний і менш послідовний зв’язок: у групі, що вживала 2–3 чашки на день, ризик був на 5% нижчим. За інших рівнів споживання оцінки були меншими, тому автори закликали обережно інтерпретувати ці результати.

Робота має спостережний характер, тому не доводить, що кава або чай запобігають фібриляції передсердь. Споживання напоїв учасники повідомляли самостійно лише на початку дослідження; автори також не вимірювали кількість кофеїну, не стандартизували розмір чашок, спосіб заварювання та міцність напоїв. До аналізу кави входили й безкофеїнові варіанти, отже результати не можна пояснити дією кофеїну окремо.

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