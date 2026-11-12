Дослідження пов’язало частіше вейпування зі зниженням FEV1 у молодих — News-Medical

У невеликому попередньому дослідженні серед молодих дорослих частіше щоденне використання електронних сигарет пов’язали зі зниженням функції легень. Як повідомляє News-Medical, дослідники проаналізували результати обстежень 22 нинішніх користувачів переважно електронних сигарет віком від 21 до 35 років.

Як проводили дослідження

Учасники пройшли тестування функції легень на початку дослідження та повторно в середньому через 12 місяців. Вони також повідомили, як часто користуються вейпами протягом дня. Тести проводили з 9:00 до 11:00 — через 12 годин після використання будь-яких тютюнових виробів.

Дослідники вимірювали об’єм форсованого видиху за першу секунду — FEV1, тобто кількість повітря, яку людина може видихнути з легень за одну секунду. Також оцінювали форсовану життєву ємність легень — загальний об’єм повітря, який можна швидко й примусово видихнути після глибокого вдиху, — та співвідношення цих показників.

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Зв’язок із частотою вейпування

Під час другого обстеження у групі зафіксували статистично значуще зниження FEV1. Після врахування віку, статі, раси, зросту та частоти вейпування дослідники також побачили тенденцію: зі збільшенням кількості епізодів вейпування протягом дня FEV1 знижувався сильніше. Водночас ця скоригована тенденція не досягла статистичної значущості.

Порівняно з учасниками, які вейпили від нуля до чотирьох разів на день, використання електронних сигарет 5–9 разів пов’язувалося зі зменшенням FEV1 на 100 мл. Для частоти 10–29 разів на день цей показник становив 190 мл, а для 30 і більше разів — 240 мл.

Автори зазначили обмеження роботи: малу вибірку, лише два етапи вимірювання та відсутність контрольної групи людей, які не вживають тютюнових виробів. На їхню думку, для оцінки прискореного зниження FEV1 і можливого ризику хронічного обструктивного захворювання легень потрібні триваліші спостереження та контрольні групи.

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