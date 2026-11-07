Дослідження пов’язало DINCH зі зниженням ваги новонароджених — The Guardian

У США дослідження на основі даних понад 6 600 вагітностей пов’язало вищі рівні пластифікатора DINCH зі зниженням ваги та довжини тіла новонароджених. Речовину використовують у м’якій пластиковій упаковці для харчів, іграшках, медичних виробах, текстилі та покриттях для підлоги, повідомляє The Guardian.

Дані дослідження

Аналіз провели фахівці NYU Langone Health, використавши дані федеральної програми США Environmental influences on Child Health Outcomes. У зразках сечі до 70% учасниць виявили DINCH. Вищі рівні речовини асоціювалися з більшою імовірністю того, що дитину віднесуть до категорії малих для гестаційного віку — тобто з вагою нижче 10-го перцентиля серед немовлят, народжених на тому самому терміні вагітності.

За підрахунками авторів, десятикратне збільшення рівня впливу DINCH було пов’язане зі зменшенням ваги новонародженого на 27 грамів. Для порівняння, середня вага немовляти при народженні становить близько 3 400 грамів. Дослідження також вказало, що такий результат частіше фіксували серед матерів латиноамериканського походження та жінок із нижчим рівнем освіти.

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Заміна фталатів

DINCH — скорочена назва діізононілового естеру 1,2-циклогександикарбонової кислоти. Його застосовують, щоб зробити пластик гнучкішим і міцнішим; речовина, зокрема, може міститися у харчовій плівці та пластикових винних корках. Її почали активніше використовувати після того, як регулятори США та ЄС почали вживати заходів щодо токсичних фталатних пластифікаторів, зокрема DEHP.

Попередні дослідження на тваринах і людських клітинах свідчили, що продукти розпаду DINCH можуть впливати на гормональні процеси, важливі для розвитку плода, а також спричиняти запалення. Воно, за оцінкою авторів, може позначатися на надходженні поживних речовин і кисню до плода. Загальний обсяг світового виробництва DINCH, за наведеними у дослідженні даними, зріс із 25 000 тонн у 2002 році до 400 000 тонн у 2024-му.

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