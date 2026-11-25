Дослідники проаналізували 160 епізодів голоду в Європі у 1500–1800 роках і виявили зв’язок між потеплінням у екваторіальній частині Тихого океану, пов’язаним з Ель-Ніньйо, та продовольчими кризами. Як повідомляє News-Medical, у Центральній Європі аномалія температури на 1 °C майже подвоювала розрахункову річну ймовірність початку голоду — із 7% за нейтральних умов до 13,9%.

Вологі роки та нижчі врожаї

Роботу опублікували в журналі Nature Food. У ній брали участь кліматологи та історики з Колумбійського університету, Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA, Триніті-коледжу в Дубліні, Стокгольмського університету та інших європейських університетів.

Науковці використали хронологію продовольчих криз у дев’яти європейських регіонах, дані річних кілець дерев для реконструкції температури поверхні океану, а також відомості про врожаї та ціни. Вони дійшли висновку, що тепліші роки у Тихому океані збігалися з надмірними опадами в Центральній Європі та на Балканах.

У регіонах, де вплив Ель-Ніньйо був сильнішим, врожаї жита й пшениці після аномалії на 1 °C зменшувалися в середньому на 6,2%. Реакція ячменю та вівса була слабшою, що автори пов’язали з їхньою вищою стійкістю до вологих умов. Дослідники застерегли, що доступні історичні дані про врожаї є обмеженими та географічно нерівномірними.

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Ціни та тривалість продовольчих криз

У дев’яти досліджених регіонах Ель-Ніньйо також пов’язали з довшою тривалістю голоду. За оцінкою моделі, аномалія на 1 °C знижувала темп завершення вже наявного голоду в середньому на 24% порівняно з нейтральними умовами. За сильного Ель-Ніньйо з аномалією +2 °C ймовірність того, що голод тривав понад три роки, була приблизно на 28 відсоткових пунктів вищою, ніж за Ла-Ніньї з аномалією −1 °C.

Аналіз цін на зерно в 44 містах показав сукупне зростання до 6,8% через рік після аномалії на 1 °C. Ціни поступово поверталися до базового рівня приблизно протягом восьми років. Вартість риби починала зростати орієнтовно через два роки та досягала максимуму в 4,4% через три роки, хоча дані про вилов не засвідчили виразних змін.

Автори наголошують, що голод формувався через взаємодію клімату, врожаїв, ринків і соціально-економічних умов. Водночас реконструкції клімату, неповні відомості про врожайність і відсутність надійних даних про міжрегіональну торгівлю зерном обмежують точність висновків.

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