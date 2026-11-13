Дослідження пов’язало нерегулярний сон із тривогою й депресією — News-Medical

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго у США виявили зв’язок між нерегулярним режимом сну й неспання та вираженішими симптомами тривоги, депресії й самотності. Про результати дослідження, опублікованого 12 листопада в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Дані майже 23 тисяч учасників

Дослідники проаналізували інформацію приблизно 23 тисяч учасників проєкту TemPredict, який стартував 2020 року. Спершу проєкт мав з’ясувати, чи можуть дані носимих пристроїв допомогти виявляти COVID-19 до того, як люди помічали симптоми. Учасники в середньому надали дані про сон за 154 дні. Їхній середній вік становив 46 років, а частка жінок була трохи меншою за половину вибірки.

Учасники носили смарткільця, сенсори яких фіксували рух та життєві показники й на цій основі визначали приблизний час засинання та пробудження. Науковці розрахували для кожної людини індекс регулярності сну — показник від 0 до 100, де вищий бал означає стабільніший щоденний графік.

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Різниця в показниках регулярності

Симптоми депресії, тривоги та самотності учасники щомісяця оцінювали самостійно в опитуваннях. У людей без симптомів депресії або з незначними симптомами середній індекс регулярності сну становив 84 і 83 відповідно. Для помірних симптомів він дорівнював 81, а для тяжких — 75.

Учасники з нормальним рівнем тривоги мали середній індекс 84, тоді як серед людей із тяжкою тривогою він становив 79. Підвищене відчуття самотності також було пов’язане з менш регулярним часом сну та пробудження.

Автори зазначили, що такий зв’язок може бути двостороннім: нерегулярний сон може бути як чинником, пов’язаним із погіршенням психічного здоров’я, так і його симптомом. Наступні дослідження мають перевірити, чи здатне встановлення стабільнішого графіка сну поліпшити психічний стан людей.

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